Die chinesische Zentralbank hat abermals betont, dass Digitalwährungen nicht als Zahlungsmittel genutzt werden dürfen. Die größte Digitalwährung, der Bitcoin, rutschte daher heute morgen erstmals seit Anfang Februar unter die Marke von 40.000 $. Zuletzt fiel er um rund 10 % auf 38.643 $. Bereits für reichlich Kursbewegungen am Markt für Kryptowährungen hatte zuletzt Tesla-Chef Elon Musk gesorgt. Zum Wochenstart gerieten viele Digitalwerte erheblich unter Druck, nachdem Musk am Wochenende anzudeuten schien, Tesla habe einen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkauft oder habe dies vor. Am Montagvormittag hatte sich der Markt etwas erholt, nachdem Musk zumindest dementierte, dass Tesla bereits Verkäufe getätigt habe.



Seit dem Rekordhoch von rund 64 900 $ im April hat der Bitcoin nun schon gut 40 % verloren. Auf Sicht von zwölf Monaten bleibt indes ein Plus von rund 300 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de