In dieser Episode von Börsenfunk beschäftigen wir uns mit der Rendite in mehrfacher Hinsicht: wir schauen uns die doppelte Rendite beim Impact Investing an, reden mit einer Portfolio-Expertin über die richtige Depotstruktur und wir beleuchten die Rendite eines Marktes, die von einem zunehmend knappen Gut, nämlich den Halbleitern und Chips, abhängt.