DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Your Family Entertainment AG: ProSiebenSat.1 PULS 4 vermarktet RiC TV exklusiv in Österreich



19.05.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)



Wien, Österreich und München, Deutschland, 19. Mai 2021

ProSiebenSat.1 PULS 4 vermarktet RiC TV exklusiv in Österreich



Ab sofort übernimmt Österreichs größtes privates digitales Medienhaus ProSiebenSat.1 PULS 4 exklusiv die Vermarktung von RiC TV in Österreich. Der Kinder- und Familiensender des deutschen Medienunternehmens Your Family Entertainment AG (YFE) ist bereits seit August 2019 in der ZAPPN App verfügbar. ZAPPN - die Streamingapp von ProSiebenSat.1 PULS 4 - ist #1 am kostenlosen Streamingmarkt in Österreich und hält derzeit bei 20 Sendern, die kostenfrei zur Verfügung stehen. Im TV hält ProSiebenSat.1 PULS 4 bei 11 Sendern. ProSiebenSat.1 PULS 4 ist Vermarkter Nummer 1 in der werberelevanten Zielgruppe. Brand Safety und Brand Suitability werden bei dem Unternehmen großgeschrieben. Das deckt sich perfekt mit der Ausrichtung von RiC TV. Das Programm des Kinder- und Familiensenders ist unterhaltsam, lehrreich und frei von Gewalt. Kindern wird sinnvolles Fernsehen geboten und ihren Eltern die Sicherheit, dass ihr Nachwuchs wertvoll unterhalten wird. Dadurch bietet RiC TV ein exklusives Werbeumfeld für Kund:innen, die an kindgerechtem Familienprogramm interessiert sind. Der Familiensender steht für positive Werte und erfüllt die höchsten pädagogischen Qualitätsansprüche. Neben dem Fokus auf entschleunigende TV-Inhalte engagiert sich YFE zudem seit vielen Jahren sozial und arbeitet weltweit mit der Organisation SOS-Kinderdorf zusammen. Für ihr Engagement gegen Gewalt im Familienfernsehen werden Herr Dr. Piëch und die YFE im September 2021 mit dem 10. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums ausgezeichnet. Dr. Stefan Piëch, CEO von Your Family Entertainment AG: "RiC TV steht seit vielen Jahren für wertvolles Kinderprogramm und vielfältige Werbemöglichkeiten. Ich bin sicher, dass Kund:innen in Österreich dieses familienfreundliche Umfeld schätzen und davon profitieren werden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ProSiebenSat.1 PULS 4 einen erfahrenen und renommierten Partner für die Vermarktung von RiC TV gewinnen konnten." Dr. Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 PULS 4: "Wir freuen uns, unser Portfolio im Kinder- und Familiengenre durch RiC TV anzureichern. Mit unserer 360-Grad-Betreuung können wir neben unseren 11 TV-Sendern und zahlreichen digitalen Plattformen durch RiC TV unseren Kund:innen eine spannende und unterhaltende Marke mehr anbieten. Vor allem den nachhaltigen und sozialen Weg, den RiC TV verfolgt, unterstützen wir sehr gerne - einhergehend mit unserer 4Gamechangers Strategie."



Über RiC TV

RiC TV ist ein Familiensender, der sich an den deutschsprachigen Raum richtet und von der beliebten Zeichentrickfigur Ric dem Raben moderiert wird. Der Sender strahlt hochwertige Produktionen mit gewaltfreien Inhalten aus, darunter 35' tägliche Hörgeschichten. RiC TV zeigt ausgewählte Programme europäischer Herkunft für Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren und die ganze Familie. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rictv.de/. Über Your Family Entertainment AG

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Über ProSiebenSat.1 PULS 4

ProSiebenSat.1 PULS 4 ist Österreichs führendes privates digitales Medienhaus. TV-Werbung spielt als #1 in der Champions League der Werbung und kann Menschen von Marken, Produkten oder Dienstleistungen begeistern. Nähere Infos zur Vermarktung durch ProSiebenSat.1 PULS 4 unter http://www.werbung-im-tv.at/



Ansprechpartner bei Your Family Entertainment AG

Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer

Nordendstraße 64

80801 München, Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv www.yfe.tvwww.rictv.dewww.fixundfoxi.tv

19.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de