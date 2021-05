Der Dax startet zur Wochenmitte mit einem Abwärts-Gap in den Tag. Im gestrigen Handel gelang ihm zwar der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch bei 15.538 Punkten, nach dem Sprung auf die neue Bestmarke musste der Leitindex die Gewinne allerdings vollständig abgeben. Die Freude war also schnell verflogen. Am Nachmittag rutschte der Deutsche Aktienindex unter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...