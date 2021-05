Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group hat im ersten Quartal mehr Autos absetzen können als im Vorquartal. Der Umsatz kletterte von 779,1 Millionen Euro in den letzten drei Monaten des Vorjahres auf 899,5 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte.

