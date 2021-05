London (www.fondscheck.de) - Das Portfoliomanagement des BMO Responsible Global Equity Funds (ISIN LU0969484764/ WKN A1W54U) hat alle Beteiligungen an Mircosoft aus seinem Portfolio abgestoßen, wie der aktuellen Pressemeldung von BMO Global Asset Management zu entnehmen ist.Portfoliomanager Jamie Jenkins begründet die Umschichtung: "Wir haben uns von unserer Beteiligung an Microsoft getrennt, da der jüngste Gewinn des Unternehmens an einem US-Verteidigungsauftrag für maßgeschneiderte Hard- und Software für den Einsatz auf dem Schlachtfeld einen klaren Verstoß gegen unsere Kriterien für nachhaltige Fonds darstellte." (Pressemitteilung vom 18.05.2021) (19.05.2021/fc/n/s) ...

