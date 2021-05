Unterföhring (ots) - 19. Mai 2021.We love to entertain true. "JENKE. CRIME." begeistert am Dienstagabend auf ProSieben 15,4 Prozent der 14- bis 39-jährigen Zuschauer:innen. Damit ist die dritte Ausgabe der True-Crime-Reihe Marktführer in dieser Zielgruppe.Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen bleibt "JENKE. CRIME." souverän stabil und erreicht sehr gute 11,3 Prozent Marktanteil.Jenke von Wilmsdorff setzt sich in der Reihe mit Verbrechern an einen Tisch, er konfrontiert sie mit Opfern und den Schauplätzen ihrer Vergehen."JENKE. CRIME." - am Dienstag, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Sendung: JenkeCrimeBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 19.05.2021 (vorläufig gewichtet: 18.05.2021)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4918559