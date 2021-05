DJ EY: Automarkt wird 2021 nicht das Vorkrisenniveau erreichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Das kräftige Wachstum des europäischen Automarktes im April ist nach Einschätzung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY nicht überzubewerten. "Die enormen Wachstumsraten im April sind einzig auf den historisch schwachen Vorjahresmonat zurückzuführen", sagte EY-Partner Peter Fuß. "Tatsächlich hat der europäische Neuwagenmarkt noch längst nicht das Vorkrisenniveau erreicht." Das werde auch dieses Jahr weder in Deutschland noch EU-weit geschehen.

Es spreche zwar viel für eine wirtschaftliche Erholung, und die Autobauern dürften finanziell gut abschneiden, sagte Fuß. Ein Problem sei allerdings die Chip-Knappheit. "Der Mangel an Halbleitern führt zu erheblichen Produktions- und Absatzeinbußen."

Die europäische Herstellervereinigung Acea hatte am Morgen einen Sprung der Pkw-Neuzulassungen für die Europäische Union, die Freihandelszone Efta und Großbritannien um knapp 256 Prozent auf rund 1,04 Millionen Fahrzeuge gemeldet.

Ein Wachstumstreiber bleiben dabei die Elektroautos. In den fünf größten Märkten Westeuropas habe der Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden im April bei 14,3 Prozent gelegen, so EY. "Das Interesse an Elektroautos und Plug-in-Hybriden ist derzeit sehr groß - nicht zuletzt dank der großzügigen Förderungen, die diese Autos gerade für Dienstwagenfahrer so interessant machen", sagte EY-Partner Fuß. Innerhalb der EU sieht er Deutschland auf dem Weg "zum Leitmarkt für Elektromobilität".

