(München / Wien, 19. Mai 2021). Nach der erfolgreichen Platzierung des Wohnfonds "WEALTHCORE Austria Living I" startet die WEALTHCORE Gruppe nun bereits den nächsten Immobilienfonds. Mit 250 Millionen Euro Volumen wird sich der "WEALTHCORE Süddeutschland-Österreich PLUS"-Fonds auf Wohnungsinvestments sowie Einzelhandelsobjekte der direkten Nahversorgung in Süddeutschland, Rhein-Main und Österreich konzentrieren. "Süddeutschland zählt mit Österreich zu den wirtschaftsstärksten Regionen in Europa. Zudem ist das Nachbarland sehr eng mit Bayern und Baden-Württemberg verzahnt. Die drei Regionen mit ihren rund 33 Millionen Einwohnern eint die hervorragende Bevölkerungsprognose und das hohe Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt", erklärt Ralph Andermann, Geschäftsführer bei WEALTCHORE Investment Management GmbH anlässlich des Fondsstarts. Ob Ulm, Landshut oder Wien: Mit einer Core/Core+-Strategie will WEALTHCORE innerhalb von maximal 18 Monaten ein diversifiziertes Immobilienportfolio von bis zu 15 Objekten aufbauen. Die prall gefüllte Akquisitionspipeline gewährleistet zügigen Kapitalabruf auf Investorenseite. Das Ziel: die Generierung einer nachhaltigen Ausschüttungsrendite von 3,50 bis 3,75 Prozent pro Jahr. Als Spezialist für Wohnen und Einzelhandel kann WEALTHCORE, mit Hauptsitz in München, einen langfristig erfolgreichen TrackRecord bei diesen Nutzungsarten vorweisen. "Mit einem Eigenkapital von mindestens 130 Millionen Euro und attraktiven Anlageobjekten in den wirtschaftlich starken Regionen Süddeutschland und Österreich eröffnen wir institutionellen Investoren renditestarke Investitionschancen", erklärt Ralph Andermann. Der auf Forward-Strukturen spezialisierte Fondsmanager legt den Fokus auf Neubauten mit KfW-Förderung und ESG-Kriterien in den kontinuierlich wachsenden Wohnimmobilienmärkten von Baden-Württemberg, Bayern, Rhein-Main und Österreich, wobei die Wohnallokation bei 75 Prozent liegt. Für den offenen Immobilien Spezial-AIF sind zur Beimischung maximal 25 Prozent aus dem lokalen Einzelhandel vorgesehen. Der Investitionszeitraum ist auf zwei Jahre angelegt. Die Laufzeit für das Investment in die bis zu 15 Immobilien soll rund zehn Jahre mit Verlängerungsoption betragen. Das Fremdkapital ist mit einer Quote von 45 Prozent auf Portfolioebene geplant. Mit dem neuen WEALTHCORE Süddeutschland-Österreich PLUS-Fonds erhalten Investoren die Gelegenheit, am steigenden Wohnraumbedarf im prosperierenden süddeutschen und österreichischen Immobilienmarkt zu partizipieren.

WEALTHCORE Gruppe Die WEALTHCORE Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in München wurde von vier Partnern aus der Immobilienbranche gegründet. Das Spektrum von WEALTHCORE umfasst den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Immobilien über alle Assetklassen hinweg. Das WEALTHCORE Management hat bereits Transaktionen in Höhe von mehr als 3 Milliarden Euro in Europa umgesetzt. Die Investoren sind deutsche und internationale Pensionskassen, Versicherungen und Family Offices sowie weitere ausländische institutionelle Investoren. Mehr Informationen unter: www.wealthcore.com SCRIVO Public Relations

