DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Quartalsergebnis

EQUI.TS GmbH (19.05.2021) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Wende gelungen



19.05.2021 / 09:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Q1/21 ist die Wende gelungen - ab 2021 kann Viscom wieder wachsen - gestresste Lieferketten im Fokus



Die erfreuliche Trendwende zum Jahresstart hat u.E. eine solide Basis für den weiteren Geschäftsverlauf gelegt. Wir erwarten im Q2/21 Dynamikgewinn, im Vergleich zum Vorjahres-Shutdown-Quartal, der sehr ausgeprägt ausfallen dürfte. Gleichwohl, Lieferketten- und Logistik-Aspekte brauchen aktuell erhöhte Aufmerksamkeit.

Der Q1/21-Ordereingang von € 20,7 Mio. (+30 % ggü Vj.) profitierte klar von der bereits in den Vormonaten wieder kräftig anziehenden Investitionsbereitschaft. Auch globale Kunden ordern wieder in steigendem Umfang. Der Arbeitsvorrat wuchs im Q1/21 um 48 % auf € 24 Mio. und bewegt sich wieder auf "Normalniveau".

Es laufen Investitionswellen im Zusammenhang mit der Digitalisierung (5G) bzw. der Elektrifizierung der Pkw-Flotten, Das gilt auch für die aufzubauende Batteriefertigung oder in der Halbleiterindustrie - allesamt Zielkundenbereiche von Viscom. Wir teilen also den "realistischen Optimismus" des Managements, was die Geschäftsaussichten von Viscom betrifft. Die spürbar abgesenkte Profitschwelle sorgt für die Möglichkeit künftig höhere Rendite zu erzielen.

Der Zielkurs steigt, zumal den Vergleichsunternehmen eine höhere Bewertung zugebilligt wird. So gesehen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.equits.com/research-reports

...............................







Kontakt:

Thomas J. Schießle



EQUI.TS GmbH

Am Schieferstein 3

60435 Frankfurt am Main

Germany



T: +49 (0) 69 95 45 43 60

F: +49 (0) 69 95 45 43 61



www.equits.de Die erfreuliche Trendwende zum Jahresstart hat u.E. eine solide Basis für den weiteren Geschäftsverlauf gelegt. Wir erwartenim Vergleich zum Vorjahres-Shutdown-Quartal, der sehr ausgeprägt ausfallen dürfte. Gleichwohl,brauchen aktuell erhöhte Aufmerksamkeit.Dervon € 20,7 Mio. (+30% ggü Vj.) profitierte klar von der bereits in den Vormonaten wieder kräftig anziehenden Investitionsbereitschaft. Auch globale Kunden ordern wieder in steigendem Umfang. Derwuchs im Q1/21 um 48 % auf € 24 Mio. und bewegt sich wieder".Es laufenim Zusammenhang mit derder Pkw-Flotten, Das gilt auch für die aufzubauende Batteriefertigung oder in der. Wir teilen also den "realistischen Optimismus" des Managements, was die Geschäftsaussichten von Viscom betrifft. Diesorgt für die Möglichkeit künftig höhere Rendite zu erzielen.Der, zumal den Vergleichsunternehmen eine höhere Bewertung zugebilligt wird. So gesehen bekräftigen wir unsereDie vollständige Analyse können Sie hier downloaden:http://www.equits.com/research-reports...............................Kontakt:Thomas J. SchießleEQUI.TS GmbHAm Schieferstein 360435 Frankfurt am MainGermanyT: +49 (0) 69 95 45 43 60F: +49 (0) 69 95 45 43 61www.equits.de

19.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de