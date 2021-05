Kitzbühel (ots) - Roter Teppich, großes Gewinnspiel und Pop-Up Radio live aus der Kitzbüheler Innenstadt.Mit 19. Mai eröffnen die Kitzbüheler Betriebe - Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen - gemeinsam die Sommersaison und rollen den roten Teppich in der 750 Jahre alten Innenstadt an diesem Wochenende aus. Zahlreiche Neuigkeiten, Highlights, ein großes Gewinnspiel mit über 120 Preisen sowie ein eigens kreiertes Pop-Up Radio Kitzbühel begeistern Einheimische und Gäste.Alles neu im MaiRechtzeitig zum Start in eine besondere Sommersaison und pünktlich zum Eröffnungswochenende präsentieren die Kitzbüheler Leistungsträger etliche Neuigkeiten. Eine noch größere Vielfalt an ausgewählten Shops in der Kitzbüheler Innenstadt, innovative gastronomische Hotspots, Bars und Sonnenterrassen sowie Hoteleröffnungen sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Sommer in Kitzbühel. Attraktive Umbuchungsbedingungen bis 48 Stunden vor Anreise erlauben zudem eine flexible Urlaubsplanung.Kitzbühel rollt den roten Teppich ausWie die Stars auf dem roten Teppich flanieren - das ist in Kitzbühel am Eröffnungswochenende für jeden möglich. Eine gute Gelegenheit, die neuen Betriebe zu besuchen und am großen Gewinnspiel teilzunehmen - von einem Jahresgreenfree am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, einer KitzSki Saisonkarte bis hin zu Gutscheinen für Gastronomie und Handel lohnt sich das Mitmachen jedenfalls.Pop-Up Radio KitzbühelDas eigens kreierte Pop-Up Radio sendet zum Start in die diesjährige Sommersaison 48 Stunden live aus der Kitzbüheler Innenstadt. Bekannte Kitzbüheler Persönlichkeiten, die LocalHeroes und heimische Betriebe geben in kurzen Interviews Ein- sowie Ausblicke und erzählen über Neuerungen. O-Töne von den Leistungsträgern und Live-Einstige runden das Radio-Programm ab. Musikalisch werden diese Tage von Kitzbüheler Künstlern und lokalen DJs begleitet.Ab Freitag, 12 Uhr ist das Pop-Up Radio Kitzbühel via Livestream auf radio.kitzbuehel.com zu hören und zu sehen. Samstag, Sonntag und Montag geht Kitzbühel jeweils bereits um 07 Uhr in der Früh on Air. Der Livestream läuft täglich bis 22 Uhr, Closing Time ist am Pfingstmontag um 15 Uhr. Tune in!Kitzbühel NEU entdeckenAttraktive Golf Specials, auch für Einsteiger, am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith sowie Sonder-Führungen zum Neu-Erkunden der Gamsstadt finden an diesem Wochenende statt. Bei Kitzbühel Tourismus anmelden und altehrwürdige Keller in der Innenstadt besuchen, zu den Kitzbüheler Kraftorten oder durch die bunten Häuserreihen spazieren und sich auf eine Zeitreise von der Stadterhebung vor 750 Jahren durch das Mittelalter zur heutigen legendärsten Sportstadt der Alpen begeben. Familien erkunden bei geführten Wanderungen spielerisch die Region.Pop-Up Radio Kitzbühel Tune In (https://www.kitzbuehel.com/radio/)Pressekontakt:Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAa.obermoser@kitzbuehel.com | presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/4918607