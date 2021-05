Köln/Berlin (ots) - Die Bundestagswahl 2021 wird so spannend, wie kaum eine Wahl zuvor. Die Mediengruppe RTL begleitet die richtungsweisende Entscheidung mit zahlreichen eigenen Formaten und Sondersendungen. Ein Höhepunkt ist am Sonntag, den 29. August um 20:15 Uhr das erste Wahl-Triell mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) exklusiv bei RTL und ntv sowie weiteren Plattformen der Mediengruppe RTL.



"Ein zentraler Baustein unserer umfangreichen Wahlberichterstattung ist das erste Triell in der politischen Geschichte Deutschlands. Wir wollen den Menschen einen echten Mehrwert für ihre Wahlentscheidung geben und für einen spannenden, aufregenden TV-Abend sorgen, der der Wichtigkeit dieser Wahl für unser Land gerecht wird. Da bereits ab Mitte August Briefwahl möglich ist, können sie sich bei uns erstmals ein Bild von allen drei Kandidat:innen im direkten Vergleich machen", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS.



