Luxembourg (www.fondscheck.de) - Der Asset- und Investment-Fondsspezialist MIMCO Capital Sàrl aus Luxemburg hat das Anfang 2020 für den Fonds BUILDIM SICAV FIAR erworbene Glückauf-Center in Gladbeck nach einer umfangreichen Revitalisierung am 14. Mai 2021 eröffnet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...