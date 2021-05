Tesla will das Model Y, das künftig in der im Aufbau befindlichen Gigafactory in Texas vom Band läuft, laut Elon Musk von Anfang an mit den neuen 4680-er Batteriezellen ausstatten. Zudem gibt es Berichte, wonach bis zu 20.000 Fahrzeuge wegen eines fehlenden Teils nicht ausgeliefert werden können. Zunächst nach Texas: Dort war nicht klar, über welche Batterien die in Austin gebauten Model Y verfügen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...