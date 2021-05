Rewe International will 161 Billa-Supermärkte im Großraum Moskau an die russische Supermarktkette Lenta verkaufen. Die Verkaufsvereinbarung stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der russischen Wettbewerbsbehörde, teilte Rewe am Mittwochvormittag mit. Billa ist seit 2004 in Russland tätig und beschäftigt derzeit 5.400 Mitarbeiter.Rewe International will künftig den Fokus ihrer internationalen Vollsortiment-Aktivitäten ...

