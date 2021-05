Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG



Erneut deutlich überproportionaler Ergebnisanstieg zum Jahresauftakt legt gute Basis für die kommenden Quartale



Uzin Utz hat im Vorfeld der anstehenden Hauptversammlung nun endgültige Zahlen für das Q1 vorgelegt und die bereits bekannten Eckwerte bestätigt.

Das straffe Wachstumstempo der vergangenen Quartale konnte Uzin Utz auch zum Jahresauftakt fortsetzen. Dank einer anhaltend hohen Nachfrage und günstiger Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft (u.a. gute Auftragslage im Wohnungsbau) stiegen die Erlöse insgesamt um 6,6% auf 104,6 Mio. Euro. Neben spürbaren Nachholeffekten in einigen Auslandsmärkten (u.a. Nordamerika, Frankreich) wurde das Umsatzwachstum auch von einer weiterhin robusten Entwicklung in den Kernmärkten Deutschland und der Schweiz getragen. Lediglich in Teilen Südosteuropas liegt Uzin Utz angesichts der teilweise herrschenden regionalen Beschränkungen und einer Investitionszurückhaltung noch unter dem Vorjahr, wobei nach Aussage des Unternehmens bereits Erholungstendenzen in Q2/21 sichtbar werden.

Deutlich überproportional entwickelte sich erneut das operative Ergebnis, welches mit 12,0 Mio. Euro knapp 36,6% über dem Vorjahreswert lag (EBIT-Marge: 11,5%; +260 BP yoy). Maßgeblich hierfür waren u.a. eine verbesserte Rohertragsmarge (+190 BP yoy) und eine niedrigere Personalkostenquote (-80 BP yoy). Zudem führten eine intensivierte Kostendisziplin und ein temporärer Wegfall von Reise- und Bewirtungskosten zu einem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-270 BP yoy).

Die positiven Impulse aus der Bauwirtschaft und dem Wohnungsbau gepaart mit ersten Erfolgen aus der Strategieumsetzung PASSION dürften auch in diesem Jahr in einer weiter erfreulichen Topline-Entwicklung resultieren, sodass unsere Schätzungen unverändert bleiben. Wenngleich sich Uzin Utz nicht dem Trend steigender Materialkosten entziehen kann und insbesondere in Q2 und Q3 Ergebnisbelastungen erwartet, rechnen wir vor dem Hintergrund bereits initiierter Preiserhöhungen und einer strategischen Bevorratung mit einem weiter soliden Ergebnis.



Angesichts der aussichtsreichen Wachstumsperspektiven in Nordamerika (v.a. im privaten Wohnungsbau) und der bereits hohen Kapazitätsauslastung des vorhandenen Werkes an der US-Ostküste (CAGR Umsatz 2015-2020: 17,8%) erwarb das Unternehmen in Q1 ein Grundstück in Waco, Texas (MONe Investition ca. 20 Mio. Euro). Dort sollen neben der Produktion für Pulverprodukte auch ein Schulungszentrum sowie der zentrale US-Standort für Forschung und Entwicklung entstehen. Auch die bislang aufwändige Logistiksituation und die damit einhergehenden hohen Frachtkosten dürften sich mit der Inbetriebnahme zunehmend entspannen und ergebnissteigernd wirken. Mit dem Bau soll noch im laufenden Quartal begonnen werden, die Produktionsaufnahme ist für H1/22 geplant.



Fazit: Die zuletzt publizierte Quartalsmitteilung unterstreicht den hervorragenden Jahresauftakt von Uzin Utz. Da die Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft und die Fortschritte der Strategieumsetzung für eine Fortsetzung des Wachstumskurses sprechen, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 89,00 Euro.





