Während die Kameras weiterhin die Basis jedes Systems bilden, eröffnet der Einsatz ergänzender Event- und Analysesoftware auf Basis von Deep Learning und Künstlicher Intelligenz vielseitige notwendige Schutz-, Optimierungs- und Sicherheitsfunktionen. Ablauf-, Geschäfts- und Produktionsprozesse können damit effizienter und sicherer gemacht werden.



Verbinden. Steuern. Sehen. Analysieren.

MOBOTIX HUB eröffnet dem User einen zentralen Knoten- und Kontrollpunkt, der alle Komponenten des Netzwerks verbindet. Alle Video- und Sicherheitssysteme sind einfach zu steuern, so dass der Anwender den bestmöglichen Überblick gewinnt. MOBOTIX bietet seinen Kunden damit - neben der MOBOTIX CLOUD und dem MxManagementCenter - drei Video-Management-Lösungen, die von kleinen Anwendungen bis hin zu den größten, extrem sicherheitsorientierten Multi-Site-Projekten die komplette Bandbreite an Anforderungen abdecken. Zudem können Kunden, die ausschließlich MOBOTIX MOVE Kameras im Einsatz haben, MOBOTIX MOVE NVR als integrierte Speicher- und Verwaltungslösung nutzen.



"Wir wollen unseren Kunden und Partnern passgenaue Produktlösungen bieten", betont MOBOTIX CTO Hartmut Sprave. "Mit MOBOTIX HUB haben wir unser Lösungsportfolio so erweitert, dass wir jedes Unternehmen aus den von uns fokussierten vertikalen Märkten bedienen können. Sämtliche Anforderungen an die Funktion und Performance von Videosicherheitssystemen können nun mit eigenen MOBOTIX Video-Management-Softwareprodukten unterstützt werden."



MOBOTIX stellt fünf verschiedene Levels des MOBOTIX HUB bereit: Vom kostenlosen System L1 für kleine, lokale Anwendungen mit bis zu acht Kameras, bis hin zum MOBOTIX HUB L5, das sich für extrem große, enorm sicherheitsorientierte Anwendungen eignet - mit einer grundsätzlich unbegrenzten Anzahl an Kameras und Geräten, die an weltweit unterschiedlichsten Standorten installiert sind. Der flexible Zugriff auf die Videoanlage kann über den Mobile, Web oder Desk Client erfolgen. Mit der Video Wall, die für die beiden leistungsstärksten Level L4 und L5 zugänglich ist, wird dem User der transparente Komplett-Überblick in einem Rundum-Kontrollzentrum ermöglicht.



Jede Lösung ist anders. Jede Branche und jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen. MOBOTIX HUB wird mit den zukünftigen Hard- und Softwareentwicklungen im Videosicherheitsmarkt mitwachsen. Als offenes System mit ONVIF-Kompatibilität kann die Video-Management-Plattform stetig weitere Videoanlagen und neue Systeme anbinden. Es kann selbstständig Alarme zuordnen und beliebige Funktionen auslösen. MOBOTIX HUB ist nahezu beliebig erweiterbar. Mit drei Produkt-Updates pro Jahr sorgt MOBOTIX dafür, dass das System jederzeit up-to-date ist.



"Die Videotechnologie hat sich über die reine Sicherheitsanforderung hinaus entwickelt. Die Bereitstellung von Daten zur Optimierung, Vermarktung und Integration in andere Systeme ist heute eine absolute Notwendigkeit" sagt Thomas Lausten, CEO der MOBOTIX AG. "MOBOTIX HUB ist dabei ein wichtiger Teil, wobei wir auch weiterhin die Integration mit anderen VMS-Partnern unterstützen werden. Wir sind Lösungsanbieter. Unser Ziel ist es, unseren Kunden immer die jeweils bestens passende Lösung, entsprechend ihrer heutigen und künftigen Anforderungen zu gewährleisten", so Lausten.



Cybersicherheit, Datensicherheit und Datenschutz

Wie alle MOBOTIX Lösungen ist auch MOBOTIX HUB dafür ausgelegt, eine sichere End-to-End-Kommunikation zu ermöglichen, um Daten sowie das gesamte Netzwerk zu schützen. Die Maßnahmen zur Cybersicherheit werden stetig weiterentwickelt, um dauerhaft dynamisch gegen Cyberattacken gewappnet zu sein. Die MOBOTIX HUB VMP-Software bietet eine ganze Matrix aus Sicherheitsmechanismen. Gestaffelte Administrator- und Benutzerberechtigungen, die serverseitig durchgesetzt werden, kombiniert mit der Verwendung strenger EDV-Sicherheitsverfahren, machen MOBOTIX HUB zur ersten Wahl für sicherheitssensible Unternehmen und Organisationen.

