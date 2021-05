Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,43 Prozent auf 3.431,15 Punkte. Die Verluste vom Frühhandel von mehr als einem Prozent wurden dabei rasch eingegrenzt. Auch das europäische Börsenumfeld präsentiert sich nach schwachen Überseevorgaben aus New York und Tokio mit negativen Vorzeichen. In Wien rückten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...