Immobilienrenten haben sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland zunehmend etabliert. Die BaFin hat einen Anbieter nun aber ausgestoppt und die Einstellung und Abwicklung der Bergfelder Leibrenten AG angeordnet. Die Bergfelder Leibrenten AG mit laut BaFin "angeblichem Sitz" in Mönchengladbach, Schwogenstraße 123, hat keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften. Sie verfügt der Finanzaufsicht zufolge auch über keine Erlaubnis gemäß § 8 Versicherungsaufsichtsgesetz ...

