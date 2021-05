DJ Giffey tritt wegen Debatte um Doktorarbeit als Familienministerin zurück

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat wegen der anhaltenden Diskussionen um ihre Doktorarbeit ihren Rücktritt erklärt. Bei der Sitzung des Bundeskabinetts habe sie um die Entlassung aus ihrem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gebeten, teilte sie in einer persönlichen Erklärung mit. Anfang Mai hatte das Prüfgremium der Freien Universität (FU) einen Abschlussbericht zur Überprüfung des Doktortitels vorgelegt, nachdem es bereits im Jahr 2019 eine zweite Überprüfung ihrer Arbeit vorgenommen hatte. Giffey hat nun Zeit, dazu eine Stellung zu beziehen bevor das Präsidium der Universität erneut über die Promotion der SPD-Politikerin entscheidet.

"Ich stehe weiterhin zu meiner Aussage, dass ich meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe - so wie ich es vor 12 Jahren für richtig gehalten und mit der wissenschaftlichen Begleitung meiner Arbeit durch eine Professur im Fachbereich Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin abgestimmt habe", erklärte Giffey. Sie bedauere, wenn ihr dabei Fehler unterlaufen sind. Sollte die Freie Universität in ihrer nunmehr dritten Überprüfung meiner Arbeit zu dem Ergebnis kommen, ihr den Titel abzuerkennen, werde sie diese Entscheidung akzeptieren.

"Bereits heute ziehe ich die Konsequenzen aus dem andauernden und belastenden Verfahren. Damit stehe ich zu meinem Wort", so Giffey. "Die Mitglieder der Bundesregierung, meine Partei und die Öffentlichkeit haben aber schon jetzt Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit." Bezüglich ihrer SPD-Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin, erklärte Giffey, dass die Berliner SPD und die Berliner können sich auf sie verlassen könnten. "Dazu stehe ich. Mein Wort gilt. Als Berlinerin konzentriere ich mich jetzt mit all meiner Kraft auf meine Herzenssache: Ganz sicher Berlin", so Giffey.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2021 05:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.