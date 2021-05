FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Lufthansa von 13,50 auf 14,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Fluggesellschaften angesichts der Erwartungen an die künftigen Passagierzahlen angepasst, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit unterdurchschnittlich bewertet./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 07:56 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 07:56 / CEST

