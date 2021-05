Das Themendepot Edelmetalle gab im Zuge der wieder aufkommenden Unsicherheit an den Zinsmärkten im Berichtszeitraum nach. Neben dem Zukauf bei Wheaton Precious Metals betrachten wir die Berichtswoche als Übergangsphase, nachdem sich die Anzeichen für ein Ende der Konsolidierungsphase bei den Edelmetallen verdichten.In der vergangenen Woche stieg die Verunsicherung am Markt wiederbelebte Zinsängste, was neben einem Renditeanstieg zu Verlusten an den Aktienmärkten führte. Bitcoin verlor deutlich und gab 12,9 % auf 49.924 Dollar nach. Die Edelmetalle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...