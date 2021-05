FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen von 26,30 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Auftaktquartal 2021 des Lebensmittelgroßhändlers sei besser gewesen als erwartet, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl in den USA als auch in Europa dürfte der Online-Handel schwungvoll verlaufen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

