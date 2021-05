Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 12 Uhr um 0,75 Prozent auf 3.419,99 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht nach negativen Vorgaben aus New York und Tokio eine negative Anlegerstimmung vor.In Wien prägt die laufende Berichtssaison das Handelsgeschehen. Mit präsentierten Erstquartalszahlen für das ...

