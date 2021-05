DJ PTA-News: BRN Börsen-Radio-Network AG: Wasserstoff- und Brennstoffzellen Aktie SFC nach SDAX-Aufstieg: "natürlich ist der TecDAX eine sinnvolle Zielrichtung" - SFC CEO Podesser: "Das beste erste Quartal der Unternehmensgeschichte" - Aufstieg in den TecDAX?

SFC ("Smart Fuel Cells") Energy meldet das beste Startquartal in der Unternehmensgeschichte. EBITDA fast verdreifacht auf 2,4 Mio. Euro, Konzernumsatz gesteigert um 5,4 % auf fast 17 Mio. Euro. Ausblick bestätigt und in der oberen Hälfte der Spanne konkretisiert. CEO Peter Podesser: "Wir haben ein starkes Momentum über alle Endmärkte. Unser Geschäft ist resilient. Wasserstoff hat noch viel Potenzial und steht eigentlich erst am Anfang." Bietet SFC eine günstige Möglichkeit, um in den Wasserstoffmarkt einzusteigen? "Wir sehen eine Korrektur bei Techwerten, da werden wir ungerechtfertigt in Sippenhaft genommen. Natürlich verkörpern wir die Wasserstofffantasie, liefern aber heute schon solide Ergebnisse!" Nach dem Aufstieg in den SDAX, ist jetzt das Ziel der TecDAX?

