Die Preise für Gasöl und Rohöl geben am Mittwoch deutlich nach. Nordseeöl (Brent), das am Vortag noch die 70-Dollar-Marke erreicht hatte fällt am Mittag auf 67,30 Dollar je Barrel. Euro und Franken können ihr Hoch behaupten, sodass sich für die inländischen Heizölpreise kräftiges Abwärtspotential ergibt. Die Notierungen fallen um bis zu einen Cent bzw. Rappen je Liter. Die Nachfrage bleibt zunächst ...

