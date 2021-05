Brüssel (ots) -- 23. und 24. Juni 2021: Einzigartige digitale Veranstaltung bringt Investoren und PropTech-Startups zusammen und stellt die Weichen für die Zukunft der Immobilienwirtschaft- Transaktional ausgerichtete Veranstaltung: Gründer treffen Wagniskapital-Geber - und diese ihrerseits Vertreter von Dachfonds zur Refinanzierung- Boost für Talente: auch 100 Studenten von zehn Top-Universitäten und Business Schools unter den TeilnehmernBrüssel (ots) - Mit RELEVATION findet am 23. und 24. Juni 2021 eines der aktuell wohl weltweit wichtigsten Events für PropTech-Startups und Investoren statt. Hier treffen sich die Akteure eines boomenden jungen Marktsegments, das durch die aktuelle Pandemie weiteren Auftrieb erfahren hat. Der PropTech-Markt bietet attraktive Möglichkeiten für smarte finanzielle Engagements nicht nur von branchenspezifischen Investoren. In diesem Zusammenhang definiert RELEVATION auch die Zukunft des Bau- und Immobilienwesens von der Gebäudeerrichtung bis hin zur Stadtplanung.Möglichkeiten für zukunftssichere InvestitionenAls rein digitales Fundraising Event ist RELEVATION (https://www.relevation.org/) auf konkrete Transaktionen und effizientes Networking ausgerichtet, um damit die Investitionen in das PropTech-Segment zu intensivieren und sowohl Startups mit Wagniskapitalgebern als auch diese ihrerseits mit Limited Partnern (LPs) als Vertreter von Dachfonds zusammenzubringen. Der Organisator PropTech Lab (https://www.proptechlab.be/), das führende Real Estate Innovator Network, rechnet mit rund 400 Startups auf unterschiedlichem Entwicklungsstand sowie mit 200 der wichtigsten Venture Capital-Unternehmen, darunter a/o proptech, Round Hill Ventures und Camber Creek. Zudem sind etwa 50 Dachfonds-Vertreter (Limited Partners/ LPs) auf der Suche nach neuen Möglichkeiten mit von der Partie. Nicht zuletzt nehmen auch rund 100 Studenten und Nachwuchstalente von zehn internationalen Top-Universitäten und Business Schools wie Oxford, Stanford oder IESE Barcelona an dem Event teil.Maßgeblicher Partner des Events ist CREtech (http://cretech.com/), eine der weltweit größten PropTech-Plattformen. Damit öffnet sich für die Besucher die Tür zum US-Markt - und RELEVATION kann sich als weltweites Leitevent etablieren, um das Wachstum im Bereich PropTech weiter voranzutreiben.Qualität ist garantiert: Die teilnehmenden Startups wurden sorgfältig danach ausgewählt, ob sie den Erwartungen der Investoren genügen können. "RELEVATION ist genau die richtige Veranstaltung zur richtigen Zeit. Der PropTech-Markt zeigt steil nach oben und viele innovative Neuanbieter stehen in den Startlöchern. Genau jetzt gilt es, diese mit Kapitalgebern zusammenzubringen, um den vorhandenen Schwung zu nutzen. Dabei stehen für uns vor allem Effizienz und Transparenz im Vordergrund. Mit RELEVATION wollen wir zudem neue Industriestandards setzen, etwa durch eine IT-gestützte gezielte Zusammenführung der idealen künftigen Partner sowie durch umfassende Branchenreports zu Bewertungstrends, Deal References und Exit Multiples", erklärt Idriss Goossens, CEO von PropTech Lab und Initiator der RELEVATION.Mehr Informationen finden sich auf www.relevation.org.Pressekontakt:Meike HansenFleishmanHillard Germany GmbHMeike.hansen@fleishman.com+49 152 01680885Original-Content von: PropTech Lab, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155655/4919074