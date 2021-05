(shareribs.com) Paris 19.05.2021 - Die Internationale Energieagentur hat einen Bericht vorgelegt, der einen Weg aufzeigen soll, wie die globale Wirtschaft zu Null-Emissionen kommen kann. Der Bericht schlägt Wellen und trifft teils auf massive Kritik. Für die Internationale Energieagentur ist der veröffentlichte Bericht Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector ein absolutes Novum, gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...