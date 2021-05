Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Pie Medical Imaging ("PMI"), ein weltweit führender Anbieter von Geräten für die Herzbildgebung, gab heute den Abschluss der FASTII-Studie und die Präsentation der Ergebnisse seiner jüngsten bahnbrechenden klinischen Studie auf der EuroPCR 2021 bekannt.



CAAS vFFR ist eine innovative Technologie, die die nicht-invasive physiologische Bewertung von koronaren Läsionen ermöglicht. Sie berechnet einen Druckabfall und den vFFR-Wert lediglich anhand von Angiographie-Bildern, ohne die Notwendigkeit des Einsatzes von invasiven Koronar-Arterien-Instrumenten oder von Adenosin.



In die FAST-II-Studie unter der Leitung der Hauptprüfer Joost Daemen, MD, PhD und Kaneshka Masdjedi (MD) wurden 334 Patienten in sechs Zentren auf drei Kontinenten aufgenommen. Die teilnehmenden Zentren waren Erasmus Medical Center (NL), CHU Lille (FR), Herzzentrum Dresden (DE), Centro Cardiologico Monzino (IT), Tokyo University Medical Center (JP) und Columbia University Medical Center (USA).



"Mit der FAST-II-Studie", sagte Joost Daemen MD, PhD, Hauptprüfer, "haben wir bestätigt, dass vFFR, wie mit CAAS vFFR berechnet, eine hohe Diagnosegenauigkeit bei der Erkennung von FFR

Original-Content von: Pie Medical Imaging, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155659/4919103

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de