CompuGroup Medical bestätigt Guidance und mittelfristige Wachstumsziele auf virtueller Hauptversammlung



19.05.2021 / 13:46

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA - eines der weltweit führenden E-Health-Unternehmen - hat heute erfolgreich die virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Die Beschlüsse zur Dividendenausschüttung, zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, zum Vergütungssystem und zur Entlastung der Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane wurden mit überzeugenden Mehrheiten gefasst. Das Management bestätigte die Guidance für das aktuelle Jahr sowie die mittelfristigen Wachstumsziele. Die Teilnahmequote bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung, die aufgrund der COVID-19-Pandemie zum zweiten Mal virtuell stattfand, betrug rund 83 % des Grundkapitals. Die Beschlussfassung über die Gewinnverwendung einschließlich der vorgeschlagenen Dividende von EUR 0,50 wurde mit einer Mehrheit von 99,9 % angenommen. Die Hauptversammlung genehmigte mit überzeugenden Mehrheiten von jeweils über 75 % der Stimmen zudem die Beschlüsse über die Entlastung des früheren Vorstands, der aktuellen persönlich haftenden Gesellschafterin sowie des früheren und aktuellen Aufsichtsrats, über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien und über das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren und die Aufsichtsratsmitglieder. "CompuGroup Medical hat im Jahr 2020 einen Rekordumsatz von EUR 837 Mio. erzielt - was einer bemerkenswerten Steigerung um 12 % entspricht. Gleichzeitig stieg das bereinigte operative Ergebnis um 8 % auf EUR 215 Mio.", betont CEO Dr. Dirk Wössner. "Weltweit hat die COVID-19-Pandemie uns vor Augen geführt, wie zentral ein gut funktionierendes, leistungsfähiges Gesundheitswesen ist und welche Chancen sich aus einer konsequenten Digitalisierung der Prozesse, der Datenverarbeitung und des Informationsaustausches ergeben. Viele Regierungen haben den dringenden Handlungsbedarf erkannt und teilweise große, milliardenschwere Investitionsprogramme aufgelegt." In seiner Rede bestätigte Dirk Wössner die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr, die von einem Konzernumsatz von mehr als EUR 1 Mrd. und einem bereinigten EBITDA zwischen EUR 210 Mio. und EUR 230 Mio. ausgeht. Er betont, dass CGM in Zukunft ein signifikantes Wachstum aus der Weiterentwicklung von Lösungen für die Gesundheitsberufe mit neuen Funktionalitäten, Patientenportalen, Synergien und Skaleneffekten aus den beiden großen Akquisitionen im Krankenhausgeschäft und dem US-Markt, aus zusätzlichen Modulen in der Telematikinfrastruktur, sowie neuen Datendiensten und Digitalisierungsinitiativen wie dem Krankenhauszukunftsgesetz in Deutschland anstrebt. Dirk Wössner: "Über das Jahr 2021 hinaus erwarten wir ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 5 % und mehr bei einer gleichzeitig wieder steigenden EBITDA-Marge." Informationen zur Hauptversammlung inklusive der vollständigen Abstimmungsergebnisse sind verfügbar unter www.cgm.com/hv.

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 8.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.





