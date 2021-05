Paris (www.fondscheck.de) - Trotz eines soliden Vermögensaufbaus bei Aktienfonds und ETFs im April belasteten Sorgen über Reflationsdruck und höhere Staatsanleiherenditen die Marktdynamik weiter, so die Experten von Lyxor Asset Management.Bei den festverzinslichen Wertpapieren hätten Rentenfonds und Renten-ETFs im April 2021 zusammen 30,3 Milliarden Euro an Netto-Neugeldern eingesammelt, davon seien 25,3 Milliarden Euro in offene Fonds und 5 Milliarden Euro in ETFs geflossen. Auf der Aktienseite hätten sich Aktien-ETFs und -Fonds eines Netto-Neugeldzuflusses von 38,8 Milliarden Euro erfreut, wobei 28,8 Milliarden Euro auf Fonds und 10 Milliarden Euro auf ETFs entfallen seien. ...

