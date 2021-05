LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Aussagen des chinesischen Wettbewerbers Daqo zum Geschäftsumfeld auf "Overweight" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Laut Daqo dürfte der Markt für Polysilizium bis Mitte des nächsten Jahres angespannt bleiben, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem gehe der Trend in Richtung einer höheren Materialqualität von Polysilizium, was günstig sei für Wacker Chemie. Allerdings könnte sich eine stärkere Konkurrenz durch Daqo wiederum negativ auf die Münchener auswirken, sollte diese ihre Kapazität ausweiten./bek/ck



