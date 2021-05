DJ Der Sommer kann kommen: ESET startet eiskalte Channel-Promotion - Fachhandelspartner können in vier Kategorien limitierte Drink- und Snack-Oasen gewinnen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts027/19.05.2021/14:00) - Auch wenn es das Wetter noch nicht hergibt: Die heißen Sommertage im Büro lassen sicher nicht mehr lange auf sich warten. Wohl dem ESET-Partner und seiner Crew, der einen limitierten, prallvollen ESET-Kühlschrank mit coolen Getränken und leckeren Sommer-Snacks im Büro stehen hat. Und genau diesen können Fachhändler und Systemhäuser auf der diesjährigen Sommer-Promotion gewinnen: Diese läuft ab sofort und endet am 31.7.2021. In vier unterschiedlichen Kategorien nehmen alle Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihren Endkundenumsätzen teil. Diese werden rückwirkend vom 1. Mai bis zum Aktionsende aufsummiert. Die Beteiligung erfolgt automatisch, niemand muss sich ausdrücklich anmelden. Insgesamt warten 15 im ESET-Design gebrandete, randvolle Kühlschränke auf die erfolgreichen Teilnehmer.

"Mit dieser besonderen Sommer-Promotion wollen wir uns bei unseren Partnern für die tolle Zusammenarbeit bedanken und einen neuen Anreiz geben, noch einmal die Ärmel hochzukrempeln", sagt Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH. "Beim Aufsetzen des Incentives war es uns wichtig, alle Bereiche abzudecken: B2B, B2C sowie MSP."

Partner können in vier Kategorien mitmachen

- New Business Champ: Der Partner mit dem höchsten B2B New Business Umsatz (pro ESET-Vertriebsregion, davon gibt es acht in DACH) im Aktionszeitraum.

- EDTD Champ: Der Partner mit dem höchsten Umsatz (Neu- & Verlängerungsgeschäft) von "ESET Dynamic Threat Defense" im Aktionszeitraum. ESETs cloud-basierte Sandbox hilft, neueste Bedrohungen und Ransomware sicher zu erkennen.

- MSP Champ: Die drei MSP Partner mit dem höchsten PROTECT-Bundle-Umsatz im Aktionszeitraum.

- Consumer Champ: Die drei Partner mit dem höchsten Umsatz mit Consumer-Neulizenzen im Aktionszeitraum.

Teilnahme erfolgt automatisch

ESET-Partner nehmen automatisch an der Promotion-Aktion teil und müssen sich nicht extra anmelden. Nach Beendigung der Aktion werden alle Gewinner zeitnah, persönlich informiert und die Kühlschränke zugestellt.

"Unser Produktportfolio bietet viele Möglichkeiten, um mit den höchsten Umsätzen den Sieg in einer der Kategorien zu erringen. Auch wenn es für unsere Partner im Rahmen unserer Sommer-Promo schicke, gut gefüllte ESET-Kühlschränke zu gewinnen gibt, steht an erster Stelle natürlich die Sicherheit unserer Kunden", betont Peter Neumeier.

(Ende)

Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de/

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210519027 ]

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2021 08:01 ET (12:01 GMT)