Defiance Silver meldet eine Bought Deal-Finanzierung. Demnach sollen bis zu 7,2 Mio. Dollar bei Investoren für die Weiterentwicklung der Silber- und Gold-/Kupfer-Projekte in Mexiko eingesammelt werden. Die begleitenden Banken garantieren dem Unternehmen die Platzierung der neuen Aktien.

Defiance Silver: Banken garantieren Platzierung der Aktien

Defiance Silver (1,05 CAD | 0,72 Euro; CA2447672080) meldet heute eine Bought Deal-Finanzierung. Demnach wollen die Kanadier bis zu 7,2 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln. Mit den frischen Mitteln sollen das Silberprojekt in Zacatecas sowie das Gold- und Kupferprojekt Tepal vorangetrieben werden. Bei einem Bought Deal garantieren die begleitenden Banken und Broker - in diesem Fall Red Cloud Securities Inc. - die Platzierung der Anteile. Somit kann Defiance ...

