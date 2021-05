Berlin (ots) - Bienenschützer*innen und Imker*innen weisen mit einer öffentlichen Aktion vor dem Bundestag auf die alarmierende Belastung von Bienen und Umwelt durch Pestizide hin.PRESSE- UND FOTOTERMINOrt: Wiese vor dem Reichstagsgebäude, Platz der Republik 1, 11011 BerlinZeitpunkt: Donnerstag, 20. Mai 2021, 10-13 UhrMorgen am 3. Weltbienentag wird der Bundestag in erster Lesung über die Umsetzung der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) beraten. Während drinnen im Plenum die Abgeordneten über die Zukunft der europäischen Landwirtschaft debattieren, werden sich Bienenschützer*innen und Imker*innen vor dem Reichstagsgebäude zu einer Kundgebung versammeln. Unter dem Motto "Vielfalt der Pestizide oder Vielfalt der Bienen?" weisen sie auf die weiterhin erschreckende Vielfachbelastung von Bienen und Umwelt durch Pestizide hin und fordern mehr politischen Mut zu einem konsequenten ökologischen Systemwandel in der Landwirtschaft.Den visuellen Höhepunkt der Aktion bildet eine dreidimensionale Installation, die veranschaulicht, in welchem Ausmaß Bienen in Agrarlandschaften einem Cocktail aus verschiedenen Pestiziden zugleich ausgesetzt sind. Fachreferent*innen der Aurelia Stiftung werden als Gesprächs- und Interviewpartner zur Verfügung stehen, um die schädlichen Effekte der Pestizide auf Bienen zu erläutern. Zusätzlich haben wir Bundestagsabgeordnete aus den zuständigen Fachausschüssen sowie Vertreter*innen des Bundesumweltministeriums eingeladen, der Aktion beizuwohnen und sich Ihren Fragen zu stellen. Einen ersten Eindruck der Installation erhalten Sie auf Youtube (https://youtu.be/AArRMZOUSuw). Mehr Hintergründe zu der Aktion und den anwesenden Fachexpert*innen können Sie der offiziellen Presseeinladung (https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/05/Pressettermin_Aktion-zum-Weltbienentag_20.05.21.pdf) entnehmen.Corona-Info: Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage bitten wir Sie darum, bei der Aktion alle geltenden Sicherheitsbestimmung einzuhalten und etwaigen Anweisungen der Polizei unbedingt Folge zu leisten. Um die Aktion für alle Teilnehmenden so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten, würden wir uns über eine kurze Voranmeldung per Email freuen.Mehr über die Aurelia Stiftung erfahren Sie unter www.aurelia-stiftung.de.Diese Pressemitteilung steht auch als PDF-Download (https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/05/Reminder_Aurelia-Aktion-zum-Weltbienentag_19.05.21.pdf) zur Verfügung.Pressekontakt:Florian Amrhein (Leitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit):florian.amrhein@aurelia-stiftung.de - Tel.: +49 (0)30 577 00 39 66- Mobil: +49 (0)176 34 51 52 07Original-Content von: Aurelia Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134345/4919240