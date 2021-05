Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit deutlichen Abschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX büßte gegen 14.30 Uhr um 1,11 Prozent auf 3.407,71 Punkte ein. Belastet von einer schwachen europäischen Anlegerstimmung geht es in die Minuszone. Bereits vor Handelsauftakt kamen negative Börsenvorgaben aus New York und Tokio.Weitere Handelsimpulse könnte nun die Stimmung an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...