Jørgen Madsen Lindemann, seit 2016 Mitglied des Gremiums, stellte sich nicht zur Wiederwahl. Die Amtszeit aller Anteilseignervertreter*innen endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.



In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Cristina Stenbeck zur Vorsitzenden wiedergewählt.



Allen weiteren zur Abstimmung vorgelegten Anträgen, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, stimmte die Hauptversammlung mit den notwendigen Mehrheiten zu. Insgesamt haben 86,79% des stimmberechtigten Grundkapitals abgestimmt.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind zu finden auf https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/hauptversammlung-2021.



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN

Alexander Styles

Corporate Communications

Alexander.Styles@zalando.de

+49 (0) 152 22715810



ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR*INNEN UND ANALYST*INNEN

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

