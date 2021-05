DALLAS/TEXAS (IT-Times) - Der US-Telekommunikationsnetzbetreiber AT&T Inc. will seine Unterhaltungs- und Media-Unit Warner mit dem Programmanbieter Discovery zusammenlegen. AT&T Inc. (NYSE: T) teilte gestern mit, die Medien-Unit WarnerMedia mit dem Wettbewerber Discovery Inc. (Nasdaq: DISCA) zusammenzulegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...