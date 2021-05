Doré Copper Mining will 13 Mio. CAD bei Investoren einsammeln. Dazu haben die Kanadier eine Bough Deal-Finanzierung beschlossen, bei der die begleitenden Banken die Aktien-Platzierung garantieren. Ein Teil der Anteile wird deutlich über dem aktuellen Aktienkurs angeboten.

Doré Copper Mining: FT-Aktien werden deutlich über den Kurs platziert

Doré Copper Mining (1,20 CAD | 0,79 Euro; CA25821T100) meldet heute eine Bought Deal-Finanzierung. Dabei garantieren die begleitenden Banken Cormark Securities und Paradigm Capital die Platzierung der Anteile bei den Investoren. Insgesamt werden 8 Mio. Aktien zum Preis von 1 CAD am Markt angeboten. Dazu kommen 2.907.000 sogenannter Flow Through-Shares. Diese werden in Kanada als steuerbegünstigte Papiere behandelt, die in die Exploration einer Liegenschaft investiert werden müssen. Aufgrund des Steuervorteils und sicherlich aufgrund des aktuell guten Umfelds für Kupfer werden diese FT-Aktien zu einem Preis von 1,72 CAD verkauft werden. Die Finanzierung soll bis zum 9. Juni abgeschlossen werden.

Doré Copper Mining: Exporation wird vorangetrieben

Mit den frischen Mitteln will Doré Copper Mining die Arbeiten an seinen Kupfer-Gold-Vorkommen vorantreiben. Derzeit exploriert ...

