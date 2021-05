Lieferengpässe bei Halbleitern bringen Autoproduzenten und andere Branchen in die Bredouille. Dies bringt Chiphersteller in eine starke Position.Die Ford-Werke in Köln mussten jüngst die Autoproduktion für die kommenden Monate fast komplett einstellen. Der Grund: fehlende Halbleiterchips. Lieferengpässe zwingen auch andere Autohersteller zu Produktionspausen, beispielsweise Audi, BMW, Daimler, Nissan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...