Gestern meldeten viele chinesischen Unternehmen vor der Markteröffnung in den USA aktuelle Geschäftszahlen. Und diese konnten durch die Bank weg überzeugen. Bei Baidu beschleunigt sich das Wachstum ebenso wie bei Baozun. Beide Aktien konnten deutlich zulegen, geben heute aber schon wieder nach. Aus unserer Sicht sind das die besten Phasen, an der Börse aussichtsreiche Aktien günstig einzusammeln. Die kommenden Wochen bleiben insgesamt sicherlich schwierig, doch es sollte sich auszahlen, gerade an schwachen Tagen gute Aktien einzusammeln. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.