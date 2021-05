München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Ein Buch schreiben und damit ganz groß rauskommen! Wer diesen Traum realisieren will, hat dafür noch bis 31. August Zeit: Bis dahin können alle unabhängigen Schriftsteller*innen bei Amazon ihre beste Geschichte für den siebten "Kindle Storyteller Award" einreichen. Jessica Martin verrät Ihnen mehr über diesen Self Publishing-Schreibwettbewerb für unabhängige Autor*innen.Sprecherin: Greg Walters ist Geschichtslehrer, hat 2020 mit seinem Fantasy-Roman "Der Lehrling des Feldschers" den "Kindle Storyteller Award" gewonnen - und sitzt dieses Jahr in der Jury:O-Ton 1 (Greg Walters, 16 Sek.): "Als ich vor fünf Jahren mit meinem Debüt angefangen habe, 'Die Geheimnisse der \u00c2laburg', was überall abgelehnt wurde, von allen Verlagen, hätte ich mir das natürlich nie vorgestellt. Also a mal einen Literaturpreis zu gewinnen - und dann auch noch in eine Jury zu gehen und darüber entscheiden zu dürfen, welche Bücher preisverdächtig sind. Also auch für mich eine tolle Entwicklung, über die ich mich sehr freue."Sprecherin: Beim diesjährigen Schreibwettbewerb kann er es kaum erwarten, ...O-Ton 2 (Greg Walters, 12 Sek.): "...das Geschehen auch mal von der anderen Seite zu erleben. Also ich kenne natürlich die Perspektive als Autor mittlerweile relativ gut, aber auch mal zu sehen, wie arbeiten die Kollegen, welche interessanten neuen Themen und vor allen Dingen auch Schreibstile gibt es: Das finde ich unglaublich spannend."Sprecherin: Newcomern, die sich schwer damit tun, ihre Geschichten zu Papier zu bringen, empfiehlt er, die Flinte nicht zu früh ins Korn zu werfen. Sein Tipp:O-Ton 3 (Greg Walters, 13 Sek.): "Also wer für einen Marathon trainiert, der kann auch nicht nur zweimal die Woche zehn Minuten laufen, sondern der muss auch das Tempo steigern. Und so sollte es auch beim Schreiben sein: Hinsetzen, regelmäßig schreiben und Seiten zu Papier bringen, und nicht immer aufhören, Pausen machen: Wo kein Buch, da kein Schriftsteller!"Sprecherin: Und wer sein Buch fertig hat und es als Self Publisher rausbringen will, für den ist der "Kindle Storyteller Award" ein super Sprungbrett:O-Ton 4 (Greg Walters, 18 Sek.): " Es gibt Gesamtpreise im Wert von 35.000 Euro, unter anderem ein riesiges Marketingpaket. Und der erste Platz erhält auch noch ein Verlagsangebot von Amazon Publishing, um sein Buch noch mehr Lesern zugänglich zu machen. Und wenn man sich die Gewinner der letzten Jahre anschaut, kann man sehen, dass sämtliche Autoren, die den Preis gewonnen haben, sich auch fest etabliert haben in der Autorenszene Deutschlands."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos und alle Teilnahmebedingungen zum Schreibwettbewerb für unabhängige Autor*innen gibt es unter amazon.de/kindlestoryteller. Dort können Sie auch gleich Ihr Buch hochladen - und zwar noch bis zum 31. August 2021.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazonbooks@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4919354