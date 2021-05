Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Hauptversammlung des international tätigen Projektentwicklers PNE AG (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) hat am 19. Mai 2021 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattgefunden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...