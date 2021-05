Wien (www.fondscheck.de) - Die Zahl an verfügbaren Nachhaltigkeitsfonds hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht, so die Experten von "FONDS professionell".Und auch 2021 gehe das Wachstum weiter, zeigt eine aktuelle Scope-Studie. Die neuen EU-Regeln würden diese Entwicklung fördern.In Deutschland gebe es so viele ESG-Fonds wie nie zuvor. Das zeige eine aktuelle Erhebung der Scope Group. Ihr zufolge stünden Anlegern mittlerweile mehr als 1.500 Produkte zur Verfügung, die ökologische und soziale Faktoren berücksichtigen. Allein im vergangenen Jahr seien 249 ESG-Fonds in der Bundesrepublik erstmals zum Vertrieb zugelassen worden - ein neuer Höchstwert. ...

