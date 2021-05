Der niederländische E-Roller-Anbieter GO Sharing ist nun erstmals auch in Deutschland aktiv. Zu Beginn werde 100 E-Roller in Saarbrücken angeboten, weitere deutsche Städte sollen folgen. Welche dies sind, verrät GO Sharing aber noch nicht. Die Muttergesellschaft des Anbieters hatte kürzlich in einer neuen Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro eingesammelt und dabei bereits den Markteintritt in Deutschland, ...

