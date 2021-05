DJ MÄRKTE EUROPA/DAX weiter abwärts - Crash am Krypto-Markt

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es am Mittwochnachmittag mit den Kursen an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX fällt um 2,2 Prozent auf 15.044 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 2,3 Prozent auf 3.912 Punkte nach. Das Thema "Inflation" wirkt immer belastender auf die Märkte. Unter anderem warnte in den USA Ex-Finanzminister Larry Summers vor einer unterschätzten Inflation, nachdem bereits im Wochenverlauf drei ehemalige Chef-Volkswirte der EZB gewarnt hatten sowie Banken wie JP Morgan.

Die Rendite der deutschen Langläufer liegt nur noch knapp unter der Nulllinie. Zudem hält der Gegenwind von der Währungsseite an. Nachdem der Euro am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende Februar gestiegen ist, hält er sich nun über der Marke von 1,22 Dollar.

Für Unruhe sorgt auch der Markt für die Kryptowährungen, hier geht die Korrektur in einen regelrechten Crash über. Am Nachmittag bricht der Bitcoin um 15 Prozent ein, Etherum sackt um 40 Prozent ab. Mit im Tief knapp 30.000 Dollar hat sich Bitcoin nun vom Hoch nahezu halbiert - und das innerhalb weniger Wochen. Der erneute Kursabsturz geht auf Äußerungen bedeutender chinesischer Bankenverbände zurück, Kryptowährungen seien "keine echten Devisen". Zuvor hatte bereits Tesla-Gründer Elon Musk mit Aussagen die Währung stark belastet.

In Europa werden vor allem die jüngsten Gewinner verkauft. "Hier nehmen die Anleger Geld vom Tisch", sagt ein Marktteilnehmer. Der Stoxx-Index der so genannten Basic Resources aus der Rohstoff- und Stahlindustrie fällt um 4,5 Prozent. Der Index der Reise-Aktien gibt 3,8 Prozent ab. Auch Technologie-Titel stehen wieder unter Druck, ihr Index verliert 3,1 Prozent.

Im DAX fallen Deutsche Telekom um 2,5 Prozent. Hier belasten Presseberichte über eine mögliche Aufstockung von Anteilen an T-Mobile US. "Das dürfte sehr teuer werden und zusammen mit dem Netzausbau die Verschuldung treiben", so ein Händler. Erst auf der Investorenkonferenz am Donnerstag dürften dann bewertbare Details zu diesen Plänen vorgelegt werden.

Continental, Siemens, Infineon, Delivery Hero und MTU geben alle mehr als 3 Prozent ab. Angeführt wird die Verliererliste von Heidelbergcement, sie verlieren 4,5 Prozent.

Julius Bär mit guten Zahlen

In ganz Europa halten sich defensive Branchen gut, so die Nahrungsmittel-, Pharma- und Versorgertitel. Daneben legen ausgewählte Einzelhandelsaktien wie Tesco oder Metro leicht zu, auch Carrefour liegen stabil im Markt. "Das zeigt, dass der Markt weiter auf Normalisierung und Öffnung setzt", so ein Marktteilnehmer.

Bei Julius Bär wird der Zwischenbericht gut aufgenommen, mit einem Minus von 1,7 Prozent halten sie sich vergleichsweise gut. Der Vermögensverwalter konnte sowohl verwaltete Vermögenswerte als auch die Marge in den ersten 4 Monaten des Geschäftsjahrs steigern. Die verwalteten Vermögenswerte kletterten um 8 Prozent und die Bruttomarge auf 90 nach 84 Basispunkten im zweiten Halbjahr des Vorjahres. "Sie haben klar von der Erholungsrally an den Märkten profitiert", kommentiert ein Händler.

Kräftig nach oben um 2,2 Prozent geht es für die Aktien von JCDecaux. Der Außenwerber und Wettbewerber von Ströer (-0,9%) hat gute Quartalszahlen veröffentlicht. Vor allem das Wachstumsplus in China sei überraschend stark ausgefallen, heißt es.

Mit starken Geschäftszahlen wartet sich Börsenneuling Auto1 Group auf, heißt es im Handel. Diese hätten bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen. Auto1 sind mit dem Gesamtmarkt nun wieder ins Minus gedreht und fallen um 1,3 Prozent. Für Corestate Capital geht es um 2,7 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen werden im Handel als "ziemlich mau" beschrieben.

Eckert & Ziegler sehr fest - hohes Kursziel

In der zweiten Reihe steigen Eckert & Ziegler um 8,6 Prozent auf 79,50 Euro. Hauck und Aufhäuser hat das Kursziel für den TecDAX-Wert auf 120,50 Euro angehoben von bisher 80 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.912,22 -2,32 -93,12 10,12 Stoxx-50 3.367,35 -1,90 -65,26 8,33 DAX 15.043,67 -2,23 -342,91 9,66 MDAX 31.612,96 -2,07 -669,66 2,65 TecDAX 3.278,30 -1,63 -54,32 2,04 SDAX 15.522,75 -2,02 -320,01 5,13 FTSE 6.922,14 -1,59 -112,10 8,88 CAC 6.218,59 -2,13 -135,08 12,02 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,11 -0,01 -0,35 US-Zehnjahresrendite 1,64 0,01 -1,04 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:29h Di, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,2231 +0,05% 1,2244 1,2220 +0,1% EUR/JPY 133,02 -0,07% 133,41 133,07 +5,5% EUR/CHF 1,1003 +0,31% 1,0986 1,0962 +1,8% EUR/GBP 0,8630 +0,14% 0,8629 0,8603 -3,4% USD/JPY 108,78 -0,11% 108,96 108,90 +5,3% GBP/USD 1,4171 -0,11% 1,4189 1,4203 +3,7% USD/CNH (Offshore) 6,4336 +0,19% 6,4246 6,4220 -1,1% Bitcoin BTC/USD 36.416,16 -15,35% 39.789,25 43.604,25 +25,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,34 65,49 -3,3% -2,15 +30,3% Brent/ICE 66,80 68,71 -2,8% -1,91 +29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.885,63 1.869,80 +0,8% +15,83 -0,6% Silber (Spot) 28,06 28,23 -0,6% -0,17 +6,3% Platin (Spot) 1.203,90 1.221,50 -1,4% -17,60 +12,5% Kupfer-Future 4,61 4,74 -2,7% -0,13 +30,8% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

