Chinesische Banken dürfen sich in keinerlei Hinsicht am Kryptomarkt engagieren. Provider dürfen weder Krypto-Dienstleister hosten, noch Werbeflächen für solche Angebote stellen. Ein neuer Erlass der National Internet Finance Association of China, der China Banking Association und der Payment and Clearing Association of China vom Mittwoch versetzt den Markt der Kryptowährungen in massive Unruhe. Der Erlass verbietet es chinesischen Banken, ihren Kunden Zugang zum Handel mit Kryptowährungen zu gewähren oder deren Aufbewahrung anzubieten. Zudem dürfen sie keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...