Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den Konflikt zwischen Anwohner*innen und Motorradausflügler*innen in der Eifel, am Donnerstag, 20. Mai 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Bei schönem Wetter ist Monreal in der Eifel jedes Wochenende vom Lärm geplagt. Ganze Pulks von Motorrädern fahren durch den Ort. Am liebsten würde die Bürgerinitiative die Strecke sperren lassen. Aber das ist nur bei erhöhter Unfallgefahr möglich. Darüber hinaus gibt es inzwischen auch im Land eine kleine Szene von Motorradfahrer*innen, die auf öffentlichen Straßen mit illegal getunten Maschinen Rennen und Stunts fahren - und damit Unfälle riskieren. Vier junge Männer müssen sich deshalb im Herbst vor dem Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler verantworten. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Holger Schäfer mit den Hintergründen und der Frage, wie das Problem gelöst werden kann.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Überfordertes Impf-System? Diskussion um Reihenfolge und gefälschte Impfpässe- Urlaub in Corona-Zeiten - wie Campingplätze und Hotels an der Mosel in die neue Saison starten- Gesprächspartner im Studio: Daniel Stich, SPD, Landesimpfkoordinator- Der neue Landtag - ein Spiegel der rheinland-pfälzischen Gesellschaft?- Rumoren in der FDP - Die Liberalen und der Start der Ampelkoalition- Neue Sozialwohnungen - Ärger in Ludwigshafen-Ruchheim- Schnelles Internet - auf dem Land geht's nur langsam voran"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.