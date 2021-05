Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von SUSE. Der Nürnberger Linux-Softwareanbieter ist am Mittwoch erstmals in den Frankfurter Handel gestartet. Das Börsendebut geriet wechselhaft. Bei den Verkäufen steht die Aktie von Bayer auf dem 1. Platz. Einerseits gab es hier positive Analysteneinschätzungen. Andererseits belasten Sorgen wegen des nicht beigelegten Glyphosat-Streits in den USA.