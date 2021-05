Hugo Boss liegt im Trend!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Modekonzern Hugo Boss zählt zu den Konzernen, die von der Corona-Krise besonders betroffen war. Die Einzelhandelsläden wurden in zahlreichen Ländern zeitweise geschlossen und Tausende Manager, Bänker und sonstige Anzugträger sitzen in Jeans und Shirt im Home-Office. Dennoch überraschte Hugo Boss im ersten Quartal die Marktteilnehmer mit einem kleinen Gewinn vor Steuern und Zinsen. "Wir sind sehr solide und vielversprechend in das Jahr gestartet, obwohl die Auswirkungen der Pandemie gerade in Europa nach wie vor spürbar sind", kommentierte Konzernchef Yves Müller die Zahlen und verzichtete weiterhin auf Prognosen für das Gesamtjahr. Investoren zeigten sich dennoch zufrieden. Gemessen an der Entwicklung seit Jahresbeginn ist die Aktie der Top-Star im MDAX. Dennoch bleibt das Papier weiterhin im Visier der Investoren.

Mit straffen Kostenkürzungen behielt Müller Hugo Boss auf Kurs. So wurde vor allem bei Vertriebs- und Marketingkosten gespart und größere Investitionen verschoben. Derweil stützten die Wachstumstreiber Online, chinesisches Festland und Casualwear - eine weitere Beschleunigung der Dynamik. So hat sich der Umsatz am chinesischen Festland gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu verdoppelt und das Online-Geschäft legte rund 72 Prozent zu. Aktuell rechnet Müller mit einer spürbaren Erholung des Geschäfts - ohne allerdings konkrete Prognosen abzugeben.

Regelmäßig stockt das Management ihre Positionen auf. So haben im Mai bereits Vorstand Oliver Reinhard Timm und Aufsichtsrat Hermann Waldemar für insgesamt rund 900.000 Hugo Boss Aktien gekauft. Darüber hinaus haben Großinvestoren den Modekonzern aus Metzingen ebenfalls im Auge. Vergangenes Jahr stieg die britische Fraser Group ein und stockte inzwischen ihren Anteil auf 15 Prozent auf. Zudem wird Hugo Boss immer wieder als Ziel einer Übernahme genannt. Klare Indizien gibt es derweil aktuell nicht.

Der Konzern ist finanziell sehr solide und verfügt weltweit über starke Marken. Zudem steckt im Ausbau des e-commerce-Bereichs noch großes Potenzial. Viel Fantasie steckt allerdings schon im MDAX-Wert. Rücksetzer sind somit nicht ausgeschlossen.

Charttechnischer Ausblick: Hugo Boss



Widerstandsmarken: 43,15/47,15 Euro

Unterstützungsmarken: 33,25/37,60/39,35 Euro

Die Aktie von Hugo Boss bildet einen langfristigen Aufwärtstrend. Aktuell legt das Papier eine Pause ein und pendelt seit einigen Handelstagen zwischen EUR 39,35 und EUR 43,15. Gelingt der Ausbruch über die obere Barriere der Range besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 47,15. Auf der Unterseite findet die Aktie im Bereich von EUR 39,15 eine breite Unterstützungszone. Ein signifikanter Stimmungswechsel bahnt sich frühestens unterhalb von EUR 37,60 an.

Hugo Boss in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2020 - 19.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Hugo Boss in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.05.2015 - 19.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Hugo Boss für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Emissionspreis Zinssatz Barriere Finaler Beobachtungstag Hugo Boss HVB5GB* 100% 6,1% p.a. 75%** 09.06.2022

*Zeichnungsfrist bis 10.06.2021 (vorbehaltliche einer vorzeitigen Kündigung) **75% x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2021; 16:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Hugo Boss finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Hugo Boss liegt im Trend! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).